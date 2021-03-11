В Мурманске спасают подстреленного кречета из Красной книги

Кто навредил кречету, которого нашли в Мурманске, пока не понятно, да и шанс, что станет в ближайшее время, стремится к нулю. Фото: Наталья Раевская

Есть такая профессия - птиц спасать. Официально, конечно, нет, но для мурманчанок Натальи Раевской и Анастасии Тимофеевой это же реальность. Они уже давно выхаживают пернатых, которые пострадали или во время охоты на грызунов, или когда сами стали жертвами охотников.

Кто навредил кречету, которого нашли в Мурманске, пока не понятно, да и шанс, что станет в ближайшее время, стремится к нулю. Но то, что он не сам себе навредил в погоне за ужином, - сомнений нет.

- Я топала домой с работы, впереди выходной. И тут мне в личные сообщения приходит сообщение, что во время прогулки на улице Дзержинского, под лестницей обнаружили раненую птицу. Фото было немного мутное, но по нему сразу видно, что имеем мы сокола с крылом, покрытым кровью. «Ну, сокол и сокол, что там - 200 граммов птички» - подумали мы с Анастасией поехали на место обнаружения за птицей. А потом... Это, безусловно, был сокол, только огромного размера и, на вскидку, около двух килограммов весом! Такие нам не попадались ни разу. Вариантов было сразу три: балобан, сапсан и кречет. Все три Красная книга. Редкие, особо охраняемые виды как в России, так и за рубежом, - рассказывает Наталья Раевская.

После консультации со специалистами стало понятно, что спасать надо самку кречета, которой около двух лет. К слову, краснокнижная птица. Кто-то пытался ее подстрелить, то ли специально из спортивного интереса, то ли просто увидел крупную птицу и решил, что можно по ней пальнуть. Может, хулиган был пьян. К счастью, дробь в сердце кречета не попала, а застряла в крыле.

К счастью, дробь в сердце кречета не попала, а застряла в крыле. Фото: Наталья Раевская

- Помощь нужна была экстренная: скальпированная рана плеча с отрывом мышцы и разрывом фасции, кровотечение. Два часа мы разбирались, что откуда оторвалось, останавливали кровь, чистили и промывали рану. Настя уложила на место оторванную мышцу и ушила разорванные ошметки кожи. Я не перестаю удивляться ее таланту! Так же мы извлекли из кречета две дробины, третья находится глубоко в мышцах, целесообразность и возможность ее извлечения будет решаться позже, - продолжает рассказ Наталья.

Временный дом кречет обрел у северянок. Есть шанс, что птица сможет вернуться на волю, правда, вопрос, как хорошо она будет летать, остается открытым. Но тем не менее, как только она окрепнет, ее увезут в питомник "Алтай Фалькон", что в Барнауле. А уже там будут заботиться о том, чтобы кречет снова смог почувствовать свободу ветра и полета. Так как птица краснокнижная, передавать ее будет Росприроднадзор. Оформление бумаг ведомство возьмет на себя, но есть "но".

-Птица будет транспортироваться в Барнаул самолетом, и ее придется сопровождать, это порядка 25 000 рублей Питомник, по возможности, тоже поможет нам собрать деньги на билеты, - говорит северянка.

Часть суммы, вероятно, придется Наталье и Анастасии собирать самим, что сделать трудно: на попечении у них немало птиц, которых надо не только кормить, но и лечить. А это влетает в копеечку.

Все, кто хотят помочь девушкам, могут перевести посильную сумму на карту Сбербанка 4276 4100 1346 3583 по номеру +7(911)326-90-70 (Наталья Васильевна Р.).

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