На выезде из Мурманска сотрудники ГИБДД останавливают автомобили в поисках опасного преступника

Фото: vk.com/murmansk_dtp

С утра 19 марта на выезде из Мурманска сотрудники полиции стали досматривать автомобили и общественный транспорт - проверяют багажники, салоны. Собралась пробка.

- Начали проверку авто, которые выезжают из Мурманска. Проверяли салон, багажник. Я уходила с работы в 9.00, там вообще все машины останавливали, - поделилась в паблике "Мурманск ДТП ЧП" очевидица ситуации Надежда.

Как сообщили "КП" в региональной госавтоиспекции, в городе осуществляется план "Перехват".

- Идет мероприятие по розыску лица, которое совершило уголовное преступление, - уточнил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Какие конкретно темные дела стоят за этим гражданином, не уточняется. Однако в соцсетях говорят о том, что ищут человека, совершившего насилие над ребенком. Так ли это или нет, пока что не известно.

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