Педагог турклуба "Скиф" про сход лавины в Хибинах: "Спасатели ехали сначала не оттуда, а потом не туда"

Под снежный завал попала 12-летняя девочка, спасти ребенка не удалось.

22 марта 2021 года с горы Маннепахк в Хибинах сошла лавина. В этот момент рядом находилась зарегистрированная в МЧС туристическая группа из 16 человек, 13 из них - дети. Под снегом оказались трое, но двоих смогли достать почти сразу, а вот 12-летнюю девочку засыпало основательно.

Один из старших преподавателей туристического клуба "Скиф" прокомментировала трагедию, произошедшую в Хибинах, журналу "ЭКС". С ее слов группа Сергея Смирнова попала в лавину между отрогами горы Имандра и горой Маннепахк.

- По маршруту группа должна была идти ниже, в зоне леса. Завязла в глубоком снегу и, видимо, вылезла на отрог. И на спуске с отрога в кулуаре на них сошла лавина. Засыпало нескольких детей, - рассказал преподаватель.

Сразу после случившегося руководители группы вызвали и МЧС, и соседнюю туристическую группу, и группу поддержки турклуба "Скиф" на снегоходах. Все время, пока спасали детей, они связывались со спасателями, которые "сначала ехали не оттуда, потом не туда".

Вызывает удивление у сотрудников клуба тот факт, что спасатели с базы КСС (Куэльпорр - ближайшая точка к месту трагедии) прибыли на место позже спасателей из Мончегорска. Со слов преподавателя, когда девочку нашли, она еще дышали и прощупывался пульс. Все время до прибытия врача (около часу ночи) руководители группы делали ей искусственное дыхание

Напомним: руководителя группы сейчас заключили под стражу. В МЧС отмечали труднодоступность места ЧП, сложность рельефа и плохие погодные условия.

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