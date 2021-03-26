Следователи назвали причину пожара в Кандалакше на улице Спекова

Из-за пожара 22 человека остались без крова. Фото: МЧС по Мурманской области

22 человека остались без крова, когда около 4 утра в доме №11 на улице Спекова произошел пожар. Некоторые из жильцов спаслись чудом, например, маму с ребенком разбудила собака своим лаем.

Это здание в свое время построили для расселения северян из аварийного и ветхого жилья. Почти половина дома огонь уничтожил, вторая уцелела, но учитывая обстоятельства, жить в ней сложно.

По факту случившегося следователи провели процессуальную проверку. Первоначальная версия, что огонь занялся из-за того, что один из жильцов курил в кровати. Напомним: этот мужчина стал единственным погибшим в пожаре.

- Причиной возникновения огня стало неосторожное обращение с источником огня, - сообщили в пресс-службе Следственном управлении Следственного комитета по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске произошел пожар в трехкомнатной квартире. Причина возгорания на улице Щербакова выясняется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru