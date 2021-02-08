22 человека без крова и вещей: Погорельцам из Кандалакши выплатят по 100 тысяч рублей

Огонь полностью уничтожил два подъезда дома №11 на улице Спекова. Фото: МЧС по Мурманской области

Около 4 утра 6 февраля в Кандалакше случился сильный пожар: загорелся дом №11 на улице Спекова. Его построили в 2012 году для расселения северян из аварийного и ветхого жилья.

По предварительной версии, огонь занялся из-за непотушенной сигареты. В пожаре погиб 50-летний мужчина, остальные жильцы не пострадали, но многие потеряли все свое имущество: в доме было четыре подъезда, третий и четвертый полностью уничтожены.

Как сообщил глава Кандалакшского района Михаил Павлов, в сгоревшем доме были зарегистрированы в 27 квартирах 49 человек, не подлежат восстановления 13 квартир, в которых жили 23 человека.

- Уже днем 6 февраля коммунальные службы восстановили все системы, поэтому жильцы первого и второго подъездов живут в обычном режиме. Три семьи погорельцев получили муниципальные квартиры, пять отказались из-за района проживания, живут у родных и друзей. По одной семье ведется работа. Хочу поблагодарить северян за отзывчивость: две квартир для расселения были предложены жителями Кандалакши, - отметил Михаил Павлов.

С погорельцам работают власти, чтобы оказать всю необходимую помощь. Фото: администрация Кандалакшского района

Надо отметить, что северяне откликнулись на чужую беду, как на свою. Уже через несколько часов, как пожар потушили, на базе молодежного центра "Гармония" заработал волонтерский штаб, куда горожане приносили одежду, обувь. продукты питания, постельное белье, бытовую химию, посуду и многое другое. Вещей было так много, что сбор сейчас остановили. Причем погорельцам помогали не только кандалакшане, но и жители других городов, например, Полярных Зорь.

Из-за ночного происшествия на улице Спекова ввели режим локальной ЧС, каждая пострадавшая семья получит из местного бюджета выплату в размере МРОТ. Также деньги выделят из резервного фонда Мурманской области.

- Мы выплатим по 100 тысяч рублей на всех членов семьи. Прошу коллег все нормативные документы в ближайшее время подготовить, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также он дал поручение правительству продумать механизм предоставления жилья семьям, которые остались без крова из-за пожаров, взрыва бытового газа и других ЧП.

Напомним, что в день ЧП также был открыт счет, на который посильную сумму могут перевести все желающие. Сейчас идет работа по упрощению этой процедуры, в том числе вместо банковский реквизитов могут создать номер телефона, на который можно будет быстро перевести деньги (смотрите "Конкретно").

- В семьях погорельцев были дети, почти все они учились в одной школе. Поэтому и образовательное учреждение помогает в этой непростой ситуации, в частности школьникам будет предоставлено бесплатное питание во время обучения два раза в день. Прорабатываются другие варианты помощи, в том числе психологический, - добавил Михаил Павлов.

КОНКРЕТНО

Куда перевести деньги для семей с улицы Спекова?

ИНН организации: 5102060262 КПП организации: 510201001 Наименование банка: Мурманское отделение №8627 ПАО сбербанк г.Мурманск Корреспондентский счет: 30101810300000000615 БИК банка: 044705615 N расчетного счета: 40703810941050030887 Получатель: Кандалакшская местная молодёжная общественная организация по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение» При осуществлении перевода обязательно указать "ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРЕ ".

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