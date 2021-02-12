В Кандалакше дворняга спасла от пожара маму с маленьким ребенком

Наталью и ее сына Жуля спасла от огня. Фото: Личный архив Натальи Ивановой.

6 февраля сразу 22 жителя дома №11 на улице Спекова в Кандалакше остались без крыши над головой. И все из-за того, что их сосед забыл потушить сигарету (это версия сейчас в приоритете у экспертов). В 4 утра деревянный дом, обшитый металлом, сгорел как спичка: пожарные спасли два подъезда, а два уничтожены полностью.

Всего в доме, который в 2012 году построили специально для переселения кандалакшан из ветхого и аварийного жилья, были прописаны 49 человек. К счастью, не все той ночью были дома. В огне погиб только 50-летний мужчина, который и мог стать виновником пожара. Наталья Иванова, которая жила в той части дома, что была уничтожена огнем, спаслась чудом. Ее ангелом-хранителем стала собака Жуля. Именно она первой почувствовала пожар.

Наталья подобрала Жулю щенком. Сейчас четвероногому другу уже 11 месяцев, выросла дворняга красивой и очень умной. И с детьми ладит, и дома себя хорошо ведет.

Жулю подобрали на улице. Собака выросла красивой и умной. Фото: Личный архив Натальи Ивановой.

- В тот день мы с сыном спали вдвоем на диване, - вспоминает в разговоре с «КП» Наталья Иванова тот сложный день. - Дверь в нашу комнату была закрыта, когда соседи начали выбегать на улицу. Уже был запах дыма, собака начала лаять, но я еще не слышала. Жуля забежала к нам и продолжила лаять. Я встала, пошла смотреть, что же случилось. Увидела соседку, она закричала: «Выбегайте на улицу!».

Все, что было дальше, происходило быстро, ведь счет шел на секунды. Наталья побежала за своим маленьким сыном, которому на днях исполнится три года, закутала его в одеяло, чтобы выбежать из горящего дома. Но пути на улицу не было.

- Когда второй раз хотела выйти, то уже не было возможности: стоял черный, едкий дым. И мы побежали на кухню. Собака была рядом, мне пришлось скинуть ее в сугроб, чтобы спасти. Потом я звала полицию, пожарных, но никто не приходил. Через некоторое время уже стало больше дыма в квартире, и я села на подоконник, постоянно звала кошку. И тогда уже. наконец-то, меня заметили, полиция стала кричать мне не прыгать... Потом, насколько я помню, наш сосед с кем-то прибежал. У них была лестница, и в последний момент, ко мне все-таки пришла наша кошка. И нас вытащили через окну, - продолжает рассказ Наталья.

Жулю и раньше в семье любили, но сейчас называют героем. Если бы не эта храбрая собака, кто бы знает, как все сложилось. Это у кошки, которая не сразу пришла к хозяевам, девять жизней. У людей она одна.

Квартира Натальи находилась в подъезде, который уничтожил огонь. Фото: Личный архив Натальи Ивановой.

Напомним: для погорельцев с улицы Спекова за сутки собрали так много вещей благодаря неравнодушным северянам, что сбор приостановили. Но сбор денег продолжается.

КОНКРЕТНО

Куда перевести деньги для семей с улицы Спекова

ИНН организации: 5102060262

КПП организации: 510201001

Наименование банка: Мурманское отделение № 8627 ПАО "Сбербанк" г. Мурманск

Корреспондентский счет: 30101810300000000615

БИК банка: 044705615

№ расчетного счета: 40703810941050030887

Получатель: Кандалакшская местная молодежная общественная организация по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение»

При осуществлении перевода необходимо обязательно указать: «ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ПОЖАРЕ».

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