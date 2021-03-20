У жилого дома в Мурманске нашли фекальные лужи, а вот их источник - нет

В районе дома 28 на улице Александрова образовались не простые весенние лужи, а вонючие фекальные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним преамбулу истории: 16 марта, в соцсетях появилась информация, что в районе дома 28 на улице Александрова образовались вонючие фекальные лужи.

Администрация города выезжала на место и установила, что территория расчищена, проблем не наблюдается. В управляющую компанию наша редакция не дозвонилась, но написала в сообщения группы УК «Севжисервис» и получила ответ:

- Проведено обследование внутридомовой инженерной системы, по результатам которого утечек, повреждений не выявлено, подвальное помещение сухое. Наружную систему бытовой канализации обслуживает «Мурманводоканал», остановки в работе наружной системы в ближайшее время не зафиксировано. В настоящее время водоканал ведет работы по восстановлению оголовка колодца, - сообщили редакции «КП» в управляющей компании

В диспетчерской «Мурманводоканала» нам сказали, что в этом месте ведутся плановые работы, все сети в порядке, проблем не обнаружено.

В общем, как обычно – все хорошо, прекрасная маркиза, а жителям по улице Александрова, 28 видимо все «принюхалось».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая мурманчанка о жизни в Норвегии в пандемию: «Все, что с нами происходило, казалось фантасмагорией». Лидия Кузгинова поделилась с «КП», с какими трудностями она и ее семья столкнулись за минувший ковидный год (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru