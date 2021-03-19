Бывшая мурманчанка о жизни в Норвегии в пандемию: «Все, что с нами происходило, казалось фантасмагорией»

Лидия смогла отметить свой юбилей лишь через полгода, когда разрешили приглашать до 20 гостей. Фото: личный архив Лидии Кузгиновой

Коронавирус всех нас поставил в тупик в марте 2020 года. Страх, тревога, гнев, печаль, шок – весь набор отрицательных эмоций собрался в один ком из-за очень маленького, но дико коварного COVID-19. В итоге через тернии мучительных месяцев самоизоляции и локдауна всего на свете наступило принятие. Тут уж ничего не попишешь: хочешь жить – умей маску надевать и пользоваться антисептиком…

Многим сейчас хочется поехать за границу, однако путь в большинство стран все еще заказан. Жители Мурманской области были бы рады отправиться, например, в соседнюю Норвегию, как и норвежцы – в Россию. Правда, пока это не представляется возможным. И об этом не понаслышке знает жительница Норвегии Лидия Кузгинова, уроженка Мурманска. Северянка поделилась с нами своей историей – как она и ее семья пережили этот год ограничений.

В Норвегии, как и у нас, людей просят пользоваться антисептиком. А вот маски можно носить не всегда. Фото: личный архив Лидии Кузгиновой

Казалось чем-то далеким…

Двадцать лет назад Лидия вышла замуж и перебралась из заполярной столицы в Норвегию. Связь с родными местами она все это время не теряла, ведь в Мурманске живут ее родители и друзья.

Вместе с мужем и тремя сыновьями она обосновалась в небольшом городке Олесунн на северо-западе страны. И все было хорошо – Лидия преподавала норвежский язык иностранцам, занималась стрельбой из лука, путешествовала, строила планы на будущее. И тут как гром среди ясного неба – коронавирус.

- Сказать по правде, впервые я услышала о начале пандемии по телефону от своей мамы, которая все время следит за новостями и оповещает меня не только о том, что происходит в России и в мире, но даже и у нас, в Норвегии. Поначалу это казалось чем-то далеким и совершенно не касающимся нас, живущих на самом краю света. Однако коварный вирус добрался и сюда, - рассказывает Лидия.

Первый официальный случай COVID-19 был зарегистрирован в Норвегии 27 февраля прошлого года (в Мурманской области – 19 марта). Вскоре в

социальных сетях появилась информация о том, что происходило тогда из-за коронавируса в Италии, и звучало это для всех пугающе. К тому же вскоре младший сын Лидии, вернувшийся с фестиваля в Бергене, вдруг сильно заболел – температура, кашель, а через пару дней у него напрочь пропали вкус и обоняние.

- Тогда мне стало немного страшно. Сына отказались тестировать, так как он не был за границей. В то время тестировали не всех, а только тех, кто приехал из Италии или Китая. Поэтому мы так и не узнали, был ли это ковид. По симптомам очень похоже. Как ни странно, никто из нас в семье больше не заболел, - говорит наша собеседница.

Наша собеседница совсем не жалеет, что провела летний отпуск в Норвегии. Фото: личный архив Лидии Кузгиновой

Кругом ограничения

12 марта 2020 года премьер-министр Эрна Сульберг выступила с обращением к норвежскому народу о необходимости принятия мер в связи с пандемией. Тогда все сразу осознали серьезность происходящего. В стране закрылись школы и детские сады, все мероприятия были разом отменены, а офисные работники перешли на «удаленку».

- Внезапно наш жизненный ритм нарушился, и наши планы начали отменяться один за другим. А их было много. Так, наш младший сын Максим должен был в мае отмечать конфирмацию – это норвежская традиция, символизирующая переход ребенка во взрослую жизнь. Я в это же время собиралась отметить свое 50-летие. На юбилей должны были приехать из России мои родители. Визы оформлены, билеты куплены. На мой день рождения муж подарил мне поездку, в течение которой мы должны были пройти 300 километров пешком из португальского города Порто в испанский город Сантьяго де Компостелла. До сих пор неизвестно, когда мы сможем эти планы осуществить. Кроме того, мы должны были участвовать в чемпионате Норвегии по лучному спорту вместе с мужем и сыном. А уж все концерты, на которые мы собирались пойти, я даже не хочу вспоминать, - печально вздыхая, рассказывает Лидия.

Про апрель 2020-го в Мурманской области хочется позабыть – сплошная самоизоляция, на улицах – никого. Выходить из дома даже до ближайшего магазина страшно, а если забыл маску, то пиши пропало.

Вместе с семьей и друзьями Лидия делает вылазки на природу. Уж это пандемия отнять не смогла. Фото: личный архив Лидии Кузгиновой

А в Норвегии, по словам нашей собеседницы, никогда не было полной самоизоляции, кроме некоторых ограничений – например, нельзя было приглашать в гости больше 5 человек одновременно.

- Нас, правда, попросили по возможности не собираться дома, поэтому со своими подругами я стараюсь встречаться в основном на улице или в кафе. Мы ходим вместе с друзьями на прогулки на природу, устраиваем пикники в саду. Зимой ходили вместе на лыжах, - объясняет она.

Помимо закрытия школ и садов, кинотеатров, бассейнов и спортзалов, было введено правило о соблюдении социальной дистанции в один метр. В самолетах потребовали надевать маски. Однако в Олесунне, где живет наша собеседница, масочного режима как такового пока не было. Даже в Осло горожане не всегда носят СИЗ.

- В столице Норвегии, где ситуация с «короной» гораздо хуже, чем у нас, просят надевать маски в тех случаях, когда нет возможности соблюдать дистанцию. В конце лета противоэпидемические меры были ослаблены, но в январе, в связи с появлением новых мутаций вируса, они были снова несколько ужесточены, правда, теперь уже не по всей стране, а лишь в тех районах, где были зарегистрированы эти мутации, - говорит Лидия.

Бывшая мурманчанка надеется, что скоро она сможет видеться не только с приятелями, но и с родителями. Фото: личный архив Лидии Кузгиновой

Алкоголь – нельзя, за границу - нельзя

Сейчас в стране фьордов в общественных помещениях не могут находиться больше десяти человек сразу. При участии в публичных мероприятиях, таких, как концерты, например, допускается количество зрителей до 100 человек, но лишь при наличии стационарных сидений, которые нельзя сдвинуть с места. Зрители должны сидеть на своих местах, на расстоянии не меньше метра друг от друга. Еще одна ограничительная мера коснулась алкоголя.

- У нас запрещен розлив алкоголя после 22.00, и спиртные напитки в ресторанах и барах продают только при условии, что посетитель берет что-то поесть. Эта мера была введена из-за того, что пьяные люди плохо контролируют себя и, к примеру, не соблюдают дистанцию, - объясняет Лидия.

По словам бывшей мурманчанки, самым жестким ограничением для нее оказалось закрытие границы для иностранцев, ведь теперь неизвестно, когда она сможет повидаться с родственниками.

Лидия коронавирусом не болела и даже не простужалась за весь год. Фото: личный архив Лидии Кузгиновой

- Я не знаю, когда снова смогу увидеть своих маму и папу, а увидеть их хочется, - делится печалью наша собеседница. - К счастью, я успела побывать в России перед самым закрытием границ – в конце февраля прошлого года. Сейчас родители ко мне приехать не могут. Я сама могла бы поехать куда угодно, но тогда по возвращении в Норвегию мне бы пришлось несколько дней сидеть в карантинном отеле. Кроме того, нам не рекомендуют ездить за границу, поэтому если бы я заболела во время поездки, то моя страховка была бы недействительна. Так что я пока подожду.

А вот с работой у северянки проблем не возникает. Она является преподавателем норвежского языка на курсах для иностранцев, и в марте прошлого года их школу на пару месяцев полностью перевели на «удаленку». А сейчас она совмещает онлайн-обучение с обычным. Ее муж некоторое время тоже работал на удаленке. Он программист, поэтому для него это не стало проблемой.

Тем временем частный бизнес в Норвегии, как и в других странах, изо всех сил старается держаться на плаву. Границы закрыты, и тем же магазинам, например, очень не хватает туристов.

- Отсутствие россиян, как и путешественников из других стран, сказалось, конечно же, на туристическом бизнесе. Норвежское государство вливает сейчас миллионы крон, чтобы поддержать предприятия, пострадавшие из-за «коронных» ограничений, - отмечает Лидия.

Когда началась пандемия, жители Норвегии смели с полок в магазинах муку, туалетную бумагу и дрожжи. Фото: личный архив Лидии Кузгиновой

Вакцина нарасхват

Сейчас в Олесунне ситуация с коронавирусом очень спокойная, но Лидия и ее семья все равно стараются следовать всем противоэпидемическим правилам.

- В марте в нашем городе было зарегистрировано 7 случаев коронавируса, а в феврале - 19. Все зараженные были сразу же отправлены на карантин, - говорит наша собеседница.

Сама Лидия коронавирусом не болела и даже ни разу не простужалась за весь год.

- Из всех моих норвежских знакомых переболел только один молодой человек, который живет в Осло. Он перенес болезнь без особых осложнений и уже полностью здоров, - отмечает Лидия.

В Мурманской области, как мы знаем, сейчас вовсю идет вакцинация против ковида. Желающих получить прививку так много, что вакцины уже не хватает на всех. Северян ставят в листы ожидания и конкретных дат не сообщают. В Норвегии в этом плане ситуация схожа.

- Наша очередь делать прививку пока не подошла и, видимо, подойдет только к лету. Но я, муж и трое наших сыновей обязательно будем вакцинироваться, - утверждает Лидия. - На всех не хватает вакцины, поэтому сначала вакцинировали тех, для кого коронавирус наиболее опасен, то есть самых старых и больных. Сейчас уже вакцинируют тех, кто помоложе – людей от 65 до 74 лет, а также группу риска. Медицинский персонал также получает прививку в числе первых.

Норвежцы прививаются Pfizer и Moderna, а с середины февраля начали использовать также AstraZeneca. Сейчас рассматриваются к одобрению еще три вакцины, в том числе и Спутник V.

Большинство знакомых норвежцев северянки собираются делать прививку от ковида или уже сделали, а вот ее приятели-иностранцы настроены несколько скептически. Как говорится, сколько людей, столько и мнений.

20 лет назад Лидия вышла замуж и переехала в Норвегию, но все же скучает по Мурманску. Фото: личный архив Лидии Кузгиновой

Не без хорошего

У Лидии, оценившей общую обстановку спустя год, сложилось впечатление, что специально никто никого не запугивал, хотя поначалу ей было страшно читать новости о коронавирусе как в российских, так и в норвежских СМИ.

- Все, что с нами происходило, казалось какой-то фантасмагорией, в которую трудно было поверить. Я не столько боялась заболеть, сколько переживала, что рухнут все наши многочисленные планы. Когда же все они рухнули, осталось только принять текущую ситуацию и пытаться как-то извлечь из нее пользу. Пандемия научила нас тому, что ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов, - говорит жительница Норвегии.

Несмотря на все минусы пандемии, наша собеседница смогла сделать минувший год чуть более приятным. Например, летом был один из лучших отпусков в ее жизни, и даже ехать никуда не пришлось.

- Мы делали вылазки на природу, ходили по горам, ночевали в палатке, собирали ягоды и грибы, ловили рыбу. Будущее лето мы с удовольствием проведем точно так же. Однако хотелось бы надеяться, что скоро наша жизнь станет более нормальной и ограничения снимут, - мечтательно подытожила наш разговор Лидия.

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