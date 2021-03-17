В Мурманске вместо весенних луж образовались фекальные

В районе дома 28 на улице Александрова образовались не простые весенние лужи, а вонючие фекальные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера 16 марта в в соцсетях появилась информация, что в районе дома 28 на улице Александрова образовались не простые весенние лужи, а вонючие фекальные.

- Вот такие лужи месят машины и прохожие, а потом несут в дома жуткий зловонный запах. Коммунальщики! Ау! Примите срочные меры! - пишет Юрий Воеводин. Некоторые читатели отмечают, что в этом месте такая беда происходит каждый год. Администрация города Мурманска прокомментировали ситуацию для редакции "КП".

- Сотрудники управления Ленинского административного округа 17 марта была проведена выездная проверка территории в районе дома №28 по улице Александрова. По данным специалистов округа, территория расчищена от снега, содержится в удовлетворительном состоянии, проезд автотранспорта и проход пешеходов обеспечен, выхода воды не наблюдается, - сообщили в пресс-службе администрации города Мурманска.

Управляющая компания в этом доме приснопамятная ООО "Севжилсервис", а дозвониться до них, как на тот свет. Мы пробовали - у нас не получилось. Но результат публикации очень эффективен - теперь на улице чисто и не пахнет.

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