Андрей Малахов отпразднует масленицу в Апатитах

Андрей Малахов планирует приехать в Апатиты. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Апатитах панируют 14 марта с размахом отметить конец масленичной недели. Программу праздника разрабатывает отдел по культуре и делам молодежи. Изюминкой мероприятия должен стать приезд Андрея Малахова и столичных гостей.

- Сейчас идет согласование сроков визита звездного земляка и других столичных гостей, - сообщает сайт «ХибИнформБюро».

Этим приездом закроют и выставку «В холодном климате, с любовью», после чего библиотека им. Гладиной должна закрыться на реконструкцию. Очень хотелось бы, чтобы выставку привезли не только в Апатиты, но и Мурманск, но к сожалению, не Мурманск – родина Андрея Малахова.

Напомним: с участием Андрея Малахова в Апатитах установили памятник Пушкину, расписывают стены домов, город наполнили арт-объектами, и записаны аудио-гиды экскурсий по городу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрея Малахова в Апатитах поздравили огромной снежной открыткой. Поздравление вытоптали на крышах жилых домов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru