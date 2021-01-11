11 января телеведущему Андрею Малахову исполнилось 49 лет. Вроде не юбилей, но жители Апатитов поздравили именитого земляка очень душевно.С земли, пожалуй, самую большую открытку на Кольском полуострове не увидишь – она хорошо видна с высоты птичьего полета, ведь разместили ее на крышах сразу трех домов: апатитчане на заснеженных кровлях написали при помощи ног, лопат и щеток фразу: «Андрей, с ДРЖ! #Апатиты».- 11 января отмечает день рождения самый известный апатитчанин, который, добившись успеха, не забывает про малую родину! Андрей Николаевич много сделал для родного города, поэтому в его ДРЖ решили подарить земляку временный арт-объект на фоне любимого города! Желаю Андрею Малахову здоровья, удачи и творческих успехов! Спасибо за все!!! За поддержку идеи и помощь благодарю Федора Мухаметшина, Андрея Павлова, заместителя главы администрации города Апатиты Светлану Сергеевну Кательникову и руководство управляющих компаний «Наука» и «Вторая управляющая»! – рассказал об открытке автор идеи Антон Рассказов.Кстати, Антон своего рода коллега известного телеведущего. Этой зимой были созданы аудиогиды по Апатитам и Кировску, и если Малахов озвучивал путеводитель по родному городу, то Антон Рассказов – по городу горняков.Андрей Малахов принимает активное участие в жизни малой родины. Летом прошлого года он вместе с губернатором Мурманской области заинтриговал северян, пообещав творить чудеса. Чудом, как оказалось, стал центр современного искусства, который под конец года открылся в Апатитах. Ради такого случая телеведущий даже привез картины из своей коллекции.- За несколько дней до Нового года открылась выставка «В холодном климате, с любовью». Андрей привез домой экспонаты из личной коллекции – Энди Уорхолла и Такаси Мураками! Рядом с мировыми шедеврами работы заполярных художников смотрятся ничуть не хуже. Например, Евгении Чибис больше всего понравились картины мурманчанки Марии Михайленко. Что будет с центром дальше? В апреле библиотеку имени Гладиной ждет реконструкция. Я благодарен за то, что креативная команда Андрея с уважением относится к мнению людей, много лет работающих в этом прекрасном здании. Они вместе создадут актуальное пространство, которое станет еще одним местом притяжения в Арктике, - рассказал Андрей Чибис.Благодаря Андрею Малахову в Апатитах появился храм Иверской иконы Божьей Матери, а также памятник Александру Пушкину.Телеведущему уже отправили фотографии и видео с поздравлением из Апатитов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСказка наяву: Мурманскую область озарило мощное северное сияние. Жители Заполярья запечатлели красочное небо, на котором блистали изумрудные искры [фото, видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru