Завершены поиски 47-летнего жителя Мурманска, который перенес инсульт

Мужчина вернулся домой. Фото: "МурманСпас"

Нет ничего лучше, когда поиски потерявшихся людей увенчиваются успехом. Так, с 17 февраля в Мурманске искали 47-летнего местного жителя Андрея Тимофеева. Мужчина ушел из дома по адресу: улица Героев Рыбачьего, 26. Известно, что северянин перенес инсульт, а потому плохо ходит.

К счастью, 20 февраля мурманчанина удалось отыскать, целым и невредимым. Хорошие новости о том, что мужчина жив-здоров, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас", а также его родственница Анастасия Тимофеева.

Как уточнила "КП" координатор ПСО "МурманСпас" в Мурманске Ольга Кононенко, житель областного центра сам вернулся домой. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается.

Напомним: продолжаются поиски 46-летнего мужчины из Мурманска с голубыми глазами. Алексей Смирнов ушел из дома 10 января, и с тех пор его местонахождение не известно.

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