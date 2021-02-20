В Мурманске пропал 47-летний мужчина, который перенес инсульт

Северянин плохо ходит, подволакивая левую ногу. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске уже четвертые сутки ищут 47-летнего местного жителя. 17 февраля Андрей Тимофеев ушел из дома по адресу: улица Героев Рыбачьего, дом 26. Его местонахождение все еще не известно.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза серо-голубые. Известно, что северянин перенес инсульт, из-за чего плохо ходит, подволакивая левую ногу. Левая рука у него не работает. Речь невнятная.

Был одет в черно-серую куртку с рисунком "Горы" длиной до середины бедра, бежевые брюки, серые зимние сапоги, вязаную шапку болотного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Андрее Тимофееве, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 02 или 102.

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