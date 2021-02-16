В Мурманске пропал 46-летний мужчина с голубыми глазами

Северянина ищут больше месяца. Фото: vk.com/murmanspas51

Не успевают волонтеры отыскать одного человека, как тут же пропадает другой. Так, в Мурманске вот уже больше месяца повсюду ищут 46-летнего Алексея Смирнова. Мужчина ушел из дома (улица Достоевского, дом №7) 10 января и с тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. На момент исчезновения был одет в утепленную серую куртку, синие зауженные джинсы и желто-коричневые кроссовки. С собой был небольшой рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Алексее, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 102.

Напомним: завершены поиски 34-летнего жителя Мурманска с зелеными глазами. Владимира Иконникова искали с ноября 2020 года.

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