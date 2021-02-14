Завершены поиски 34-летнего жителя Мурманска с зелеными глазами

Тело мужчины обнаружили в нежилом помещении. Фото: vk.com/murmanspas51

К сожалению, не всегда поиски людей заканчиваются счастливым финалом, тут уж ничего не поделаешь. Так, с 14 ноября прошлого года в Мурманске искали 34-летнего Владимира Иконникова. Мужчина перестал выходить на связь с родными, его местонахождение было долгое время не известно. Спустя почти четыре месяца северянина нашли, правда, уже погибшим. Информацию об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас".

- Тело мужчины обнаружено 12 февраля на территории Мурманска в нежилом помещении. Сейчас проводится доследственная проверка. Для установления причины смерти и обстоятельств его гибели назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Напомним: завершены поиски 49-летнего дезориентированного жителя Мурманска. Мужчину искали с 10 февраля.

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