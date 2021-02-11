В Зашейке пропала 14-летняя девочка в белых кроссовках

Местонахождение северянки не известно. Фото: 51.мвд.рф

Сотрудники полиции Полярных Зорь повсюду ищут 14-летнюю Екатерину Городову, которая живет в Зашейке на улице Веденеева. 10 февраля девочка ушла из полярнозоринского центра социального обслуживания населения, ее местонахождение все еще не известно.

Приметы: рост 150-155 сантиметров, худое телосложение, лицо круглое, волосы прямые, темного цвета, длинные. На момент пропажи была одета в куртку синего цвета, спортивные брюки черного цвета и белые кроссовки.

- Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей Екатерины, мы убедительно просим сообщить об этом по телефонам: 8-999-091-63-34, 8-902-281-57-11, 8-815-32-7-23-75 или 02, - отметили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: завершены поиски 49-летнего дезориентированного жителя Мурманска. Мужчину искали с 10 февраля.

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