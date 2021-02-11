Завершены поиски 49-летнего дезориентированного жителя Мурманска

Северянин сам вернулся домой. Фото: vk.com/murmanspas51

Далеко не всегда поиски пропавших людей заканчиваются счастливым финалом. Поэтому для взволнованных родственников нет ничего лучше, чем когда потерявшийся близкий человек возвращается домой живым и невредимым.

С 10 февраля в Мурманске искали 49-летнего Сергея Рощина. Около 17.00 мужчина ушел из дома по адресу: Кольский проспект, 202 и с тех пор его местонахождение было не известно. Северянин был дезориентирован.

Спустя сутки мурманчанина отыскали.

- Спасибо большое всем неравнодушным! Сергей нашелся, сам пришел домой, - сообщила в официальной группе поисково-спасательного отряда "МурманСпас" родственница мужчины Наталья Бабурина.

Напомним: стали известны результаты проверки по факту смерти 52-летнего жителя Мурманска Романа Степанова. Тело мужчины нашли в Кольском заливе 9 октября 2020 года.

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