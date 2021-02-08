В Мончегорске у кладбища нашли тело пропавшего пять дней назад мужчины

Волонтеры выходили на поиски пожилого мончегорца, не теряли надежду все выходные. Фото: СУ СКР по Мурманской области

С 3 февраля в Мончегорске искали 79-летнего Геннадия Гавемана. Вечером мужчина вышел из дома №2 на проезде Школьный и ушел в неизвестном направлении. И с тех пор родные не знали, где он находится.

Волонтеры выходили на поиски пожилого мончегорца, не теряли надежду все выходные. Северяне торопились найти дезориентированного мужчину. Увы, 7 февраля пришла скорбная весть.

- Тело мужчины нашел прохожий у кладбища у Авиационной набережной. Предварительный осмотр тела не выявил следов насильственной смерти. Предварительная причина смерти - переохлаждение, - сообщила "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

По факту смерти Геннадия Гавемана проводится процессуальная проверка, точную причину смерти назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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