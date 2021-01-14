О том, почему собак, да и других животных, нельзя оставлять в машине в жару, знают многие. А во что насчет холода?В Мурманской области не раз происходили случаи, когда в салонах промерзших машин находили собак. Каждый раз многих северян возмущает такое отношение к братьям меньшим.Так, 11 января у дома №61 корпус 1 на улице Академика Книповича в машине заметили пса. На улице в тот день было морозно. Некоторые мурманчане даже предложили разбить стекла машины, чтобы спасти собаку (кстати, в полицию заявление не поступало, хотя были предложения обратиться к правоохранителям). Но вовремя нашелся ее владелец, который объяснил, что внутри машины сидела карельская лайка.- На улице вообще то - 11,5, и собака просидела в машине около часа (отъехал на другой машине по делам), даже стекла не запотели. Раздуваете из мухи слона. Это собака не домашняя, она живет в вольере, - рассказал Сергей Гасанов.С тем, что в каждой подобной ситуации надо разбираться отдельно, согласны и зоозащитники.- Многое зависит и от собаки, и от породы, и от того, сколько она находится в машине. Если собака привыкла к низкой температуре, имеет \\"шубу\\", то, конечно, за пару часов сидения в машине с ней ничего не случится. Хотя продолжительное время без движения чревато для любой собаки. Даже животные на вольерном уличном содержании обязательно имеют теплую будку и возможность подвигаться. Гладкошерстные собаки однозначно в ограниченном пространстве получат переохлаждение и погибнут, таких щенков вообще не выносят на мороз. Если собака больная или старая, то тоже надо ее беречь надобно, - рассказала \\"КП\\" один из волонтеров-координаторов Фонда поддержки бездомных животных \\"Ищу Человека\\" Ольга Ширина.Что делать, если вы увидели собаку в машине? Для начала надо постараться найти хозяина и поговорить с ним.- Разбивать сразу окна, конечно, не следует, потому как собака типа маламута или кавказской овчарки может подождать хозяина спокойно, и разбитое окно ее, мягко скажем, удивит. Если собака практически погибает, то следует сообщить в полицию, и пусть они \\"шкуру снимают\\" с хозяина за жестокое обращение. В принципе, разбитое стекло, это причинение ущерба, хозяин имеет право взыскать по суду, но и судьи тоже понимают, что разбили не из хулиганских побуждений, да и причинение ущерба имуществу (разбитое стекло) меньшее зло, чем гибель собаки, потому как собака тоже имущество. В общем одним ущербом предотвратили вред другому имуществу, - уточнила Ольга Ширина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ19 процентов жителей Мурманска любят врать. Часть северян лжет по привычке, а кто-то делает это вынужденно (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru