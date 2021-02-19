Завершены поиски 35-летнего жителя Мурманска с зеленым рюкзаком

Поиски завершились успешно. Фото: "МурманСпас"

Несколько дней в Мурманске родные и близкие искали 35-летнего Николая Буденко. Рано утром 15 февраля мужчина ушел из дома (улица Новое Плато, дом №14), прихватив с собой зеленый рюкзак, и с тех пор его местонахождение было не известно.

К счастью, северянина удалось быстро отыскать целым и невредимым. Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас", в поисках помогли друзья мужчины. О том, где Николай пропадал все это время - не уточняется. Что ж, главное, что с мурманчанином все в порядке.

Напомним: в Мурманской области продолжают искать 46-летнего Алексея Смирнова, который пропал еще 10 января в заполярной столице. Тем временем поиски 34-летнего жителя Мурманска с зелеными глазами завершились. Владимира Иконникова искали с ноября 2020 года и нашли, к сожалению, погибщим.

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