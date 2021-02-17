В Мурманске пропал 35-летний мужчина с зеленым рюкзаком

Куда исчез северянин - остается загадкой. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области продолжают теряться люди. Так, в Мурманске ищут 35-летнего Николая Буденко. Мужчина ушел из дома (улица Новое Плато, дом №14) в 07.45 15 февраля и с тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 180 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в куртку цвета "хаки", синие штаны, синие ботинки "Viking" и серую вязаную шапку. С собой взял зеленый рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Николае, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 102.

Пока что остается надеяться, что с мужчиной не приключилось какой беды.

Напомним: в Мурманске пропал 46-летний мужчина с голубыми глазами. Алексей Смирнов ушел из дома 10 января.

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