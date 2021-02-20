Ушла из жизни воспитательница детского сада №45 в Мурманске Алла Курапова

В последний путь педагога проводят 22 февраля.

В Мурманске на 73-ем году жизни ушла в мир иной воспитательница детского сада №45 "Сказка" Алла Александровна Курапова. Северянку знали многие, ведь она отдала полвека на воспитание и заботу о малышах.

- 15 февраля ушла из жизни наш друг и коллега. Женщина большой открытой души, педагог с 54-летним стажем работы в дошкольных учреждениях. В последний путь этого замечательного человека можно проводить 22 февраля в 09.00 в большом зале областного морга на улице Радищева. Светлая ей память! - отметил коллектив детского сада №45 Мурманска.

Напомним: ушел из жизни известный краевед Мурманской области Михаил Орешета. Он умер на Партизанском острове, который любил всем сердцем. А за неделю до этого умер заслуженный артист и актер Мурманского областного театра Сергей Гронский. Удивительного человека забрал коронавирус.

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