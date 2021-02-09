Человек-эпоха – так многие называют Михаила Орешету, и к этому сложно что-либо добавить. В этих двух слова – огромный пласт правды. Разве что точку не поставишь, ведь о Михаиле Григорьевиче хочется долго говорить. А еще хочется долго говорить с ним, да только вот это уже невозможно…Январь 2020 года стал каким-то черным месяцем для Мурманской области. Сначала коронавирус забрал актера Театра Северного флота и музыканта Андрея Боброва, затем - актера Мурманского областного драмтеатра и поэта Сергея Гронского. А теперь вот Михаил Орешета… Нет, не коронавирус виноват. Здоровье подвело этого сильного мужчину редкой закалки, который в свои 69 лет мог легко показать молодым парням, что такое выносливость и активная жизнь.О том, что сердце Михаила Григорьевича остановилось, стало известно 8 февраля. Несмотря на непогоду, которая взяла в свои крепкие объятия Кольский полуостров, он поехал на свой любимый Партизанский остров на Верхнетуломском водохранилище. Там ему стало плохо, он успел сообщить об этом. Друзья сразу подняли тревогу, на остров решили отправить вертолет для оказания медицинской помощи. Но непогода, задержка вылета… Не успели.Михаил Орешета, кажется, любил каждый квадратный метр кольской земли. И знал наш край так, как мало кто знает. За его плечами столько походов по местам славы, перевалам, высотам и полям, где сложили головы советские солдаты. Даже зимой он на лыжах в мороз и метель шел в тундру. Зачем ему нужны были эти походы? Потому что душа была невероятно широкая, сердце огромное, а ум пытливый. Михаил Григорьевич не просто шел - он вел за собой единомышленников, учеников, школьников, чтобы не забывали нашу историю, чтобы не в телефонах сидели, а могли рассказать, кто такой Анатолий Бредов и где это – Муста-Тунтури.Партизанский остров в жизни Михаила Орешеты занимал особое место, он буквально прикипел к нему. Реконструировал здесь землянки военного времени, облагораживал территорию, да что там – он собирался даже возродить огород, на котором когда-то партизаны выращивали картошку! Когда рыбаки устраивали на острове беспорядок, Орешета очень переживал. А прошлым летом из-за неаккуратных гостей остров дважды горел - огонь чуть не уничтожил строения… Тогда Михаил Григорьевич почти не спал, стараясь спасти любимый уголок.Когда пришла весть, что этого большого человека не стало, многим нашлось что сказать о нем. Не просто скупые слова, что скорбим и помним, вклад бесценный… У многих с Михаилом Григорьевичем связаны какие-то истории, рассказы. Он любил общаться с людьми, говорил о важном просто и интересно, с юмором. Он мог бы стать великолепным преподавателем истории (кстати, он окончил тогда еще МГПУ по специальности «история»), прекрасным, профессиональным реконструктором, ведь благодаря ему многие места памяти о Великой Отечественной войне возродились из пепла. Михаил Орешета стал краеведом, историком, писателем (членом Союза писателей России). Его любимая одежда была проста, такая, что можно хоть сейчас отправиться в лес, часто носил тельняшку - все-таки именно благодаря службе на Северном флоте он, уроженец украинской земли, полюбил Заполярье и остался здесь жить. А на официальные мероприятия нет-нет да надевал пиджак с орденами и медалями. Их было много, но тельняшка была как будто роднее.Горечь, что Михаила Григорьевича больше нет с нами, будет становиться все сильней. До сих пор в голове нет понимания, что ему уже нельзя позвонить и сказать: «Михаил Григорьевич, здравствуйте! Из «Комсомолки» звонят. Мы тут пишем о…». После этой фразы обычно следовал долгий интересный разговор о том, как прошел очередной поход, как восстановили место памяти,что нового у поисковиков… Его мнение уважали и ценили: Орешета знал так много, что мог бы написать еще столько же книг, сколько уже написал. У него был талант - видеть малое во многом. Он бережно хранил память об умирающих поселках и о тех, что уже не помнят человеческого голоса. «Осиротевшие берега», «Порт-Владимир, мы верим в твое возрождение» - эти книги можно прочитать на сайте электронной библиотеки «Кольский Север». Сейчас, в эти минуты скорби, самое время это сделать.Без Михаила Орешеты кольская земля словно осиротела. В ваши 69 лет вы ушли слишком рано, Михаил Григорьевич… Светлая память.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрощание с Михаилом Орешетой состоится 12 февраля. Известный краевед и писатель умер на 70-м году жизни (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru