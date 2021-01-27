Ушла из жизни почетный-гражданин Мурманска Зинаида Дмитриева

Много лет она работала учителем русского языка и литературы в гимназии №2.

В 2009 году список почетных граждан города-героя Мурманска пополнился Зинаидой Ивановной Дмитриевой. А сейчас стало известно, что ее сердце остановилось на 85 году жизни.

Много лет она работала учителем русского языка и литературы в гимназии №2. Пришла она в это образовательное учреждение тогда, когда оно было еще школой №2, и отдала ему почти полвека своей жизни.

В Мурманск Зинаида Ивановна попала случайно. Судьба дважды вела ее дорогу на Крайний Север, и получилось только со второй попытки. Зинаида Ивановна родилась в Ленинграде, а потом жила в Литве, но поступать хотела в северной столице. Да только с обучением там не складывалось, а вот в Мурманске брали без экзаменов. Поэтому она уехала за Полярный круг, где и осталась.

Сложно сосчитать, скольких мурманчан заслуженный учитель РСФСР научила любить литературу и родной язык. И эта небольшая армия горожан помнит удивительно добрую, хотя и строгую учительницу, у которой даже хулиганы получали пятерки, потому что на уроках было интересно.

Прощание с Зинаидой Дмитриевой пройдет 30 января в 11.00 в морге Мурманской областной больницы.

"Комсомольская правда"-Мурманск" скорбит вместе с родными и близкими Зинаиды Ивановны.

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