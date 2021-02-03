Ушел из жизни заслуженный артист и актер Мурманского областного театра Сергей Гронский

3 февраля областная драма потеряла Сергея Гронского. Фото: Архив Мурманского областного драматического театра

Его голос знали тысячи мурманчан, ведь он звучал не только на подмостках Мурманского областного театра. Глубокий, бархатный, но при этом и твердый, в нем всегда была скрытая улыбка, даже когда было не видно лица – все равно можно было услышать по интонации, что этот человек открыл всю душу миру и смотрит на публику добрыми глазами.

3 февраля областная драма потеряла Сергея Гронского. Он играл на этих подмостках 33 года, и сложно было представить сцену без него. Причем он не только перевоплощался на сцене, но и ставил спектакли. В детской постановке он мог выйти перед юным зрителем в образе Гудвина и заворожить даже самого непоседливого ребенка, а затем сыграть перед взрослыми хоть деревенского простака, хоть священника. У Сергея Владимировича была удивительная выправка и горделивая осанка, взгляд интеллигента, ему бы профессором быть где-нибудь на кафедре литературы или истории, но он выбрал служение Мельпомене, и она была ему благосклонна.

Перед генеральной репетицией спектакля «Палата бизнес-класс» Гронский вышел к журналистам, поздоровался и на ответное «Здравствуйте, Сергей Владимирович» вдруг произнес: «Я тут в саду работал, яблони белил, спину потянул, болит до сих пор». А на пожелания здоровья вдруг улыбнулся как мальчишка-хулиган. Оказалось, что со спиной у актера все в порядке, это его персонаж в постановке лежит в больнице после неудачных садовых работ. Сергей Владимирович знал грань между реальным миром и театральным, да только иногда сознательно шел прямо по ней. Так было интереснее жить, так люди вокруг, у которых глаза потускнели от вечных хлопот, начинали улыбаться.

Его голос стал настоящей достопримечательностью Мурманска. Парады на 9 мая, дни города, празднование дня рождения торгового порта, - везде он звучал. А еще не каждый знает, но Сергей Владимирович озвучивал книги для Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. Буквально вел северян в мир литературы.

Его голос стал настоящей достопримечательностью Мурманска. Фото: Архив Мурманского областного драматического театра

Его энергии хватало на все. Вы знали, что он, выпускник геологического факультета Саратовского университета, писал стихи и для литературных альманахов?

Из жизни заслуженных артист РФ ушел внезапно. Его забрал, как и коллегу из Театра Северного флота Андрея Боброва, коронавирус. Как рассказали его коллеги по драме, на прошлой неделе Гронского госпитализировали, а в больницу с легкой формой течения болезни не поступают… Но надежда была, хоть состояние здоровья актера и оценивали как тяжелое. И рано утром 3 февраля удивительного человека не стало. 9 декабря ему исполнилось 65 лет. Сергей Владимирович, что же вы, это же еще молодость, тем более для актер… Вам бы грим, да с вашей энергией и харизмой можно 30-летний гусаров играть.

В этой статье все время хотелось все писать в настоящем времени. Не «играл», а играет…В феврале Мурманский драмтеатр обещал показать спектакль-премьеру «Женитьба» по Гоголю. Хотели еще в январе, когда театрам наконец разрешили работать, да перенесли из-за болезни актера. Так и не увидит зритель Сергея Гронского в его последней несостоявшейся премьере.

Знаете, где-то сейчас в другом мире собирается удивительный театр. Сергей Гронский, Андрей Бобров, Алексей Гудин, Валерий Журавлев, да много кого еще можно перечислить. Они играют свои роли, а в зале сидит Людмила Иванова и смотрит на тех, кого видела и на сцене, за кулисами.

Мы всех вас будем помнить, удивительные вы наши люди.

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