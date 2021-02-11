В Мурманске на водителя троллейбуса, под колеса которого попала велосипедистка, не стали заводить уголовное дело

Страшная авария случилась 14 июня 2020 года. Фото: vk.com/murmansk_dtp

14 июня 2020 года в Мурманске произошла ужасная авария, в которой погибла 52-летняя женщина. Напомним: северянка ехала на велосипеде по тротуару на проспекте Героев-североморцев, и в какой-то момент, не справившись с управлением, съехала на проезжую часть дороги. В этот же миг ее сбил троллейбус №3, водитель которого был не в силах вовремя затормозить.

Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм, по факту ДТП началась проверка. Для водителя троллейбуса этот трагичный случай не обернулся серьезными последствиями.

- Следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Вина водителя транспортного средства не доказана, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске ищут очевидцев ДТП, в котором водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода. Автовладелец не явился к госавтоинспекторам после аварии.

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