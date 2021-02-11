В Мурманске ищут очевидцев ДТП, в котором водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода

Авария произошла на улице Подстаницкого в районе дома № 10. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Мурманске ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал пешеход. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

- 1 февраля 2021 года примерно в 8.00 на улице Подстаницкого в районе дома № 10 неустановленный водитель, управляя Toyota Land Cruiser, наехал на пешехода. В ДТП мужчина получил телесные повреждения, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят водителя самому явиться для дачи объяснений в отдел расследований ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску. Очевидцы аварии могут связаться с инспекторами по телефонам: 40-79-70, 40-79-74 или обратиться по адресу: Мурманск, улица Карла Либкнехта, 46/1, кабинет № 204.

Напомним: в Мурманске на Кольском проспекте водитель Renault сбил двух подростков. Юные северяне переходили дорогу по «зебре».

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