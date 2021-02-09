ДТП в Мурманске: на Кольском проспекте водитель Renault сбил двух подростков

Обстоятельства ДТП уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

9 февраля в Мурманске произошла серьезная авария, в которой пострадали два человека.

- По предварительной информации, в 13.20 в районе дома №44 на проспекте Кольском водитель, управляя автомобилем Renault, наехал на несовершеннолетних пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение города для оказания медицинской помощи, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

На месте сейчас работает экипаж ДПС, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Сотрудники госавтоинспекции Мурманской области убедительно просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения.

Напомним: в Мурманске ищут очевидцев столкновения «скорой помощи» с Opel Astra. В ДТП пострадала медработник.

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