ДТП в Мурманске: на Кольском проспекте водитель Renault сбил двух подростков

Обстоятельства ДТП уточняются. Фото: vk.com/murmansk_dtp51
9 февраля в Мурманске произошла серьезная авария, в которой пострадали два человека.
- По предварительной информации, в 13.20 в районе дома №44 на проспекте Кольском водитель, управляя автомобилем Renault, наехал на несовершеннолетних пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение города для оказания медицинской помощи, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.
На месте сейчас работает экипаж ДПС, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Сотрудники госавтоинспекции Мурманской области убедительно просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения.
Напомним: в Мурманске ищут очевидцев столкновения «скорой помощи» с Opel Astra. В ДТП пострадала медработник.
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