В Мурманске ищут очевидцев столкновения «скорой помощи» с Opel Astra

Тех, кто видел момент аварии, просят позвонить в группу по исполнению административного законодательства ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску по телефону40-79-70. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 января в Мурманске дорогу не поделили карета скорой помощи и Opel Astra. ДТП произошло рано утром, но в ГИБДД надеются, что найдутся его очевидцы, которые помогут восстановить ход событий.

- Примерно в 6.30 минут на улице Карла Маркса в районе дома № 28 произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи «ГАЗ 221727», ехавшего через перекресток со стороны улицы Папанина в сторону улицы Полярные Зори и автомобиля Opel Astra. В результате дорожно-транспортного происшествия медицинский работник бригады скорой медицинской помощи получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Тех, кто видел момент аварии, просят позвонить в группу по исполнению административного законодательства ОР ДПС ГИБДД УМВД России по городу Мурманску по телефону40-79-70.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В заброшенном здании в Сафоново-1 нашли тело подростка. О трупе сообщили друзья погибшего (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru