В заброшенном здании в Сафоново-1 нашли тело подростка

Как стало известно "КП", молодой человек мог добровольно уйти из жизни. Фото: Олег ЗОЛОТО

В одном из заброшенных зданий в Сафоново-1 подростки нашли тело друга, труп обнаружили на втором этаже. Погибшему было 16 лет.

- На теле подростка не обнаружено следов насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится процессуальная проверка, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как стало известно "КП", молодой человек мог добровольно уйти из жизни.

Напомним: стали известны результаты проверки по факту смерти 52-летнего жителя Мурманска Романа Степанова. Тело мужчины нашли в Кольском заливе 9 октября 2020 года. Также Следователи установили личность жительницы Апатитов, которая превратилась в мумию после смерти. Тело северянки нашли в расселенном доме.

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