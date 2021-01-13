В ближайшие полгода ограничено движение по улице Адмирала флота Лобова в Мурманске. Соответствующее постановление за номером 2732 было подготовлено администрацией областного центра.Ограничение вступило в силу в 8 часов утра 30 ноября и буде действовать вплоть до 10 мая 2021 года. Согласно документу, оно распространяется на все виды транспорта. Ограничение движения вводится участками по ½ проезжей части улицы Адмирала флота Лобова, от улицы Алексея Позднякова до дома № 65 по улице Адмирала флота Лобова, в западном и восточном направлениях.Также с с 20.00 13 января до 8.00 14 января движение транспорта ограничат на железнодорожном переезде \\"6 километр станции Комсомольск-Мурманский\\" на той же улице Адмирала Лобова - здесь \\"РЖД\\" проводит ремонт.Движение автотранспорта по данному участку будет осуществляться по половине проезжей части.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМурманская область на 11 месте в рейтинге самых высоких зарплат среди регионов России. 13% жителей Заполярья получают более ста тысяч рублей в месяц (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru