Следователи установили личность жительницы Апатитов, которая превратилась в мумию после смерти

Когда дом расселяли - в нем сейчас живет только несколько человек - женщина не стала покидать свою квартиры. Фото: vk.com/narodnoetvx

27 января в доме №5 на улице Бредова в Апатитах сотрудники местной администрации во время проверки по заявке горожан нашли мумифицированное тело женщины.

Следователям уже оперативно удалось установить личность погибшей по отпечаткам пальцев.

- Это местная женщина 1964 года рождения. Ее тело нашли в квартире, где она проживала с сожителем без регистрации. Мужчина умер некоторое время назад, - рассказала подробности этой истории "КП" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Когда дом расселяли - в нем сейчас живет только несколько человек - женщина не стала покидать свою квартиры. Напомним: на теле при осмотре не обнаружили следы насильственной смерти. Ее причину установит судмедэкспертиза, как и то, давно ли умерла апатитчанка.

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