В Апатитах в заброшенном доме нашли мумию женщины

Во время осмотра пустующих квартир в одной из них нашли мумифицированное дело женщины в возрасте - на это указали седые волосы. Фото: vk.com/narodnoetvx

Обычная плановая проверка со стороны чиновников закончилась работой следователей.

27 января сотрудники администрации Апатитов проверяли пустые муниципальные квартиры в доме № 5 на улице Бредова - это пятиэтажная кирпичная "хрущевка" 1965 года постройки, которой требуется капитальный ремонт. Здесь еще живут люди, но все, кто мог, уже отсюда съехали.

Во время осмотра пустующих квартир в одной из них нашли мумифицированное тело женщины в возрасте - на это указывали седые волосы.

- На теле нет признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила "КП" старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Личность погибшей помогут установить отпечатки пальцев.

Сотрудники администрации Апатитов пришли в дом № 5 неслучайно. 3 января жительница города гуляла с собакой и увидела, что по стенам "хрущевки" бежит кипяток. Оказалось, что в одной из квартир лопнула батарея, из-за чего затопило все этажи до первого. За этим последовали обращение в управляющую компанию "Горсервис" и жалоба в мэрию на "управляшку", которая, по мнению жильцов, выполняет не все свои обязанности.

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