Мурманский художник Дмитрий Новицкий: «Мою скульптуру сожгли, но я не расстроился»

Художник Дмитрий Новицкий рассказал «КП», как дружит с музой и что это такое - заполярное творчество. Фото: Личный архив

Есть художники, которые выставляются в галереях, а есть такие, для которых весь мир – одно большое полотно. Мурманчанин Дмитрий Новицкий - один из них. Он рассказал «КП», как дружит с музой и что это такое - заполярное творчество.

- Дмитрий, расскажите о ваших самых ярких проектах за 2020 год.

- Мне очень понравилось работать с областной библиотекой. В одном из залов нужно было сделать интерьер в стиле стимпанк. А в это же самое время я вместе с другими художниками расписывал шлюпки в порту. Там было много разных технических вещей, которые с лодок срезали, – люки, балки и прочее. Я подумал, что хорошо бы их использовать в качестве элементов интерьера в библиотеке. В итоге стимпанковская роспись и лодочные части органично сплелись в единый проект.

А летом я ездил на Чукотку. Сам бы туда вряд ли когда-нибудь попал. А тут WWF выделил грант и направил группу наших художников, в числе которых был и я, в поселок Новое Чаплино. Там мы в течение трех недель работали, расписывали стены домиков на берегу моря. Природа там очень похожа на мурманскую, но условия более суровые. Было ощущение сюрреализма – кругом камни, горы, море, а рядом одинаковые дома рядком стоят. Нас попросили сделать апгрейд этих домиков на центральной улице. Жители хотели, чтобы мы отразили местный колорит. Мы предоставили эскизы, за которые северяне могли проголосовать. Поначалу к нам, как к приезжим непонятно откуда, отнеслись настороженно, однако потом у нас сложились хорошие отношения с местными. Так на стенах появились изображения северных животных, природы, быта коренных народов. Все были довольны.

«Адский билет». Фото: Дмитрий Новицкий

- Было ли в прошлом году из-за ковида меньше творчества и вдохновения?

- В начале года был момент пробуксовки из-за того, что некоторые проекты должны были состояться в других городах. Но коронавирус внес свои коррективы. Поэтому когда был карантин, я работал только в мастерской. Зато успел доделать кучу накопившейся работы, оставшейся «на потом». В мае я еще принимал участие в росписи трансформаторных будок, гаражных дверей на территории областной больницы. Проект назывался «Спасибо медикам». Летом, когда заболеваемость снизилась, я поехал в Карелию, в город Сортавала, на пленэр с другими художниками, где мы рисовали на открытом воздухе. А потом был пленэр в Вологде и еще один - в Республике Коми. Так что выгорания не случилось, проектов хватало даже в такой непростой год.

- Где вы ищете вдохновения?

- В обычной повседневной жизни, в общении с людьми, черпаю его из интернета, событий вокруг – все это откладывается в голове. Иногда вдохновение идет от предмета. Например, подарили мне чемодан. Он лежит-лежит, а потом как ударишься об него – и вот оно! Будто яблоко на голову упало.

- В какой технике больше всего нравится творить?

- Я график. Больше всего люблю линию и пятно. Иногда занимаюсь живописью, стрит-артом, создаю деревянные или ледяные скульптуры.

- Страдают ли ваши работы от вандалов?

- Иногда бывает, но очень редко. Был как-то проект «Баренц хай вэй», и в рамках его я сделал скульптуру под два метра, которую установили на границе Финляндии и Швеции. Буквально два дня она постояла, и ее сожгли байкеры. Но я не расстроился. Работа была сделана из сена и дерева, поэтому ее было здорово поджечь. Жалко, что сам не видел. Там, наверное, так красиво полыхало.

- Какую свою работу вы считаете самой сумасшедшей?

«Сортавала. Дом Форда». Фото: Дмитрий Новицкий

- В 2019 году в заброшенном гарнизоне, что находится в направлении Териберки, я вместе с другими мурманскими художниками написал фразу, которую растянули на целый пятиэтажный дом: «В жизни на Севере всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места». Сделано это было в духе СССР.

- Сталкивались ли вы с цензурой?

- Обычно я ее обхожу: срабатывает какой-то внутренний контролер. Для меня главное, чтобы не было пошлости и ненормативной лексики. Проблем с законом, касаемых искусства, у меня не возникало.

- Как вы совершенствуете свое мастерство?

- Главное - творить и еще раз творить. Чем больше я рисую, тем больше опыта приобретаю. Горизонты в таком случае точно расширяются.

- Где можно увидеть ваши произведения?

- Сейчас мои работы можно посмотреть в Центре современного искусства Мурманска – выставка открылась 22 января. Далее большая выставка будет в Петрозаводске – с 16 сентября по 20 октября.

- Как ваше творчество воспринимают жители Мурманской области? Нравится ли им?

- Скорее, больше позитивных откликов, чем негативных. Не было такого, когда бы мне в спину плевали. Я и сам очень уважительно отношусь к зрителю. Обычно люди благодарят, пишут добрые комментарии в интернете. На выставках в книге отзывов тоже оставляют много хороших слов о моих работах. Это всегда приятно. А если ругают, то ничего страшного – искусство всегда субъективно.

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