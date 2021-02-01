Стали известны результаты проверки по факту смерти 52-летнего жителя Мурманска Романа Степанова

Уголовное дело возбуждать не стали. Фото: vk.com/szrpso

Следователи завершили проверку по факту смерти 52-летнего мурманчанина Романа Степанова. Напомним: утром 7 октября 2020 года мужчина уехал из дома на автомобиле Skoda Roomster и пропал.

Родные и близкие забили тревогу, к поискам подключились волонтеры, которые через некоторое время обнаружили машину Романа на Нижнеростинском шоссе, у причалов. Волнения были не напрасны - спустя два дня в водах Кольского залива было найдено тело пропавшего мужчины. Спасатели подняли его и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщили "КП" в следственном комитете, криминал в несчастном случае замешан не был.

- Телесных повреждений, характерных для насильственной смерти, не имеется. В связи с этим было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Причиной смерти мужчины стало утопление в воде, - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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