В Мурманске нашли автомобиль пропавшего мужчины в очках

Мужчину продолжают искать. Фото: "МурманСпас".

В Мурманске продолжаются поиски 52-летнего Романа Степанова, который потерялся 7 октября. Около 7 утра мужчина в очках уехал из дома на улица Лобова, 11 на машине Skoda Roomster с госномером М489ОА, и с тех пор его местонахождение не известно, на связь с родными не выходит.

Хоть северянина пока не нашли, зато отыскали его автомобиль. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас".

- Skoda Roomster Романа Степанова была найдена на Нижне-Ростинском шоссе, у причалов. Сейчас поиски мужчины продолжаются, - рассказала "КП" координатор поисково-спасательного отряда "МурманСпас" в областном центре Ольга Кононенко.

Будем надеяться, что мужчину все-таки найдут, причем живым и невредимым.

Напомним: в Мурманской области почти месяц ищут пропавшего сотрудника военного следственного управления. Виктор Балык ушел за грибами и потерялся.

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