Стали известны подробности смерти 52-летнего Романа Степанова из Мурманска

Тело мужчины подняли из Кольского залива. Фото: vk.com/szrpso

К сожалению, иногда волонтерам и спасателям не удается отыскать пропавшего человека живым и невредимым, но тут уж ничего не поделаешь.

52-летний Роман Степанов из Мурманска исчез утром 7 октября, когда уехал из дома на Skoda Roomster. Родные и близкие мужчины забили тревогу, и их волнения оказались не напрасны. Спустя сутки у причалов на Нижнеростинском шоссе был найден его автомобиль, а затем и тело погибшего северянина. В ПСО "МурманСпас" отметили, что это был несчастный случай.

- 9 октября сотрудники Мурманского арктического аварийно-спасательного центра выезжали для эвакуации обнаруженного в Кольском заливе тела мужчины. Используя гидрокостюмы, спасатели подняли тело из воды и передали его сотрудникам правоохранительных органов, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Как уточнили в региональной пресс-службе Следственного комитета, на теле мужчины не было каких-либо повреждений. Причину его смерти установит судмедэкспертиза.

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