Пропавшего в Мурманске мужчину в очках нашли мертвым

К сожалению, Степана Романова нашли мертвым.

52-летнего Степана Романова искали с 7 октября. В тот день в 7 утра мужчина уехал из дома на улице Лобова на работу и пропал.

Его родные сразу забеспокоились и обратились в полицию, после к поискам подключились волонтеры поисковых отрядов. В комментариях к ориентировкам некоторые мурманчане писали, что тревогу забили слишком рано. Но в таких случаях такого понятия не существует. И оказалось, что семья Степана Романова волновалась не зря.

8 октября Skoda Roomster мужчины нашли у причалов на Нижне-Ростинском шоссе. А позже волонтеры сообщили, что обнаружено и тело.

- Погиб. Несчастный случай, - сообщили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас".

В Следственном управлении Следственного комитета по Мурманской области начали процессуальную проверку по факту обнаружения трупа, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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