Завершены поиски 26-летней жительницы Мурманска, которая пропала в Сочи

Юлия нашлась, живой и невредимой. Фото: "МурманСпас"

Пять суток взволнованные родные и близкие, а также волонтеры искали 26-летнюю жительницу Мурманска Юлию Боровкову, которая пропала в Сочи. Напомним: 25 января голубоглазая девушка, профессиональный игрок в покер, ушла из "Казино Сочи" по адресу: с. Эсто-Садок, ул. Эстонская, 51 и с тех пор ее никто не видел. Вернуться домой в заполярную столицу она должна была еще 28 января.

К счастью, 30 января мурманчанка нашлась, живой и невредимой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "МурманСпас". О том, где все это время была Юлия, волонтеры не уточнили. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается.

Напомним: в Мурманской области завершены поиски дезориентированной 62-летней северянки. Ирину Землякову нашли в больнице, а потом снова потеряли. А в Североморске нашли пропавшего 35-летнего военнослужащего. Алексея Разина искали с 21 января.

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