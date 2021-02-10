Мурманчанка Кристина Дулова обратилась к жителям города за помощью: она попала в аварию, которая обернулась серьезными финансовыми проблемами для северянки.По данным УГИБДД по Мурманской области, 7 февраля Кристина за рулем своего Opel в 19.35 в районе дома 47 на улице Полярные Зори начала поворот в сторону улицы Трудовые резервы. При совершении маневра она не предоставила преимущества в движении автомобилю Ford, который двигался со встречного направления. Ford в результате удара отбросило на припаркованный Renault. К счастью, в ДТП никто не пострадал.- Я не понимаю, как это произошло, что вообще заставило меня повернуть туда, хотя я ехала в другую сторону. Что стало причиной? Может быть, погодные условия, может быть, общее состояние стресса, усталости. Но ДТП произошло, и произошло по моей вине. Я этого не отрицаю, - говорит Кристина.Сама она занимается предпринимательством, в большей степени трудовой миграцией. Однако в свете закрытых границ бизнес практически сошел на нет. Северянка была вынуждена дополнительно устроиться на работу в магазин. При этом она еще и одна воспитывает дочь.- Я всю жизнь бьюсь одна, и сейчас эта ситуация для меня – катастрофа. Вся моя работа завязана на автомобиле, я осталась без него. Я могла бы настаивать на проведении экспертизы, что встречная машина превысила скорость, но я вижу, что по моей вине пострадали простые люди и там машины тоже не полежат восстановлению, - признается Кристина.На первичном осмотре стоимость ущерба оценили в 700 тысяч рублей, 200 тысяч Кристина собрала сама, а вот страховки у нее не оказалось – буквально за несколько дней до этого она поменяла фамилию и не успела переоформить ни одного документа.Мурманчанка собирает деньги, чтобы как можно быстрее рассчитаться с пострадавшими и не ставить их в зависимость от ее возможностей заработать:- Мне очень неловко обращаться к вам, но я вынуждена, пока люди не обратились в суд и я не получила в нагрузку судебные, адвокатские и оценочные издержки, просить о помощи. Люди и так пострадали из-за меня, я не хочу усугублять ситуацию. Увы, кредиты мне банки не дают.Мнения среди горожан разделились. Кто-то сразу стал переводить деньги и буквально за первые сутки собралось порядка 80000 рублей. С одним из владельцев пострадавших авто Кристина заключила мировое соглашение, со вторым оно обсуждается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ здании кинотеатра \\"Родина\\" вместо Дома культуры молодежи сделают центр для северян всех возрастов. В администрации Мурманска рассказали, что прислушались к мнению горожан (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru