В Мурманске водитель троллейбуса насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:59:43+03:00

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14 июня стал для велосипедистки из заполярной столицы роковым и последним днем. 52-летняя женщина выехала на проезжую часть с тротуара, где попала прямо под колеса троллейбуса. К сожалению, спасти северянку не удалось.

- В 18.10 в районе дома №27 по улице Героев-североморцев в Мурманске водитель, управляя троллейбусом маршрута №3 и двигаясь со стороны улицы Гагарина в сторону улицы Чумбарова-Лучинского, наехала на велосипедистку, которая выехала на проезжую часть дороги с тротуара. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте от полученных травм. Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Сотрудники госавтоинспекции убедительно просят водителей и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Напомним: на минувших выходных в Мурманске Opel столкнулся с каретой скорой помощи и автомобилем Fiat, есть пострадавшие. ДТП произошло на проспекте Кольском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/784932" frameborder="0"></iframe> Велосипедистку из Мурманска сбил троллейбус (18+).Автор: "Мурманск ДТП ЧП"

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