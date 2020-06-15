В Мурманске водитель троллейбуса насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку
14 июня стал для велосипедистки из заполярной столицы роковым и последним днем. 52-летняя женщина выехала на проезжую часть с тротуара, где попала прямо под колеса троллейбуса. К сожалению, спасти северянку не удалось.
- В 18.10 в районе дома №27 по улице Героев-североморцев в Мурманске водитель, управляя троллейбусом маршрута №3 и двигаясь со стороны улицы Гагарина в сторону улицы Чумбарова-Лучинского, наехала на велосипедистку, которая выехала на проезжую часть дороги с тротуара. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте от полученных травм. Сейчас по данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Сотрудники госавтоинспекции убедительно просят водителей и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.
Напомним: на минувших выходных в Мурманске Opel столкнулся с каретой скорой помощи и автомобилем Fiat, есть пострадавшие. ДТП произошло на проспекте Кольском.
Велосипедистку из Мурманска сбил троллейбус (18+).Автор: "Мурманск ДТП ЧП"
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