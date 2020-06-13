В Мурманске Opel столкнулся с каретой скорой помощи и автомобилем Fiat, есть пострадавшие

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:39:41+03:00

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Утром 13 июня в Мурманске произошло ДТП. Водитель автомобиля Opel не стал уступать дорогу карете скорой помощи с включенными "мигалками", а сам ринулся вперед. Ни к чему хорошему, это, разумеется, не привело.

- По предварительной информации, в 10.45 в районе дома №43 по проспекту Кольскому водитель Opel при перестроении не предоставил преимущества автомобилю "ГАЗ" скорой помощи с включенными звуковыми и световыми сигналами. В результате произошло столкновение, по инерции машины продолжили движение, где столкнулись со стоящим на разворот Fiat. В ДТП пострадал пассажир "ГАЗа", которого доставили в больницу для оказания медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Мурманской области.

На месте работает экипаж дорожно-патрульной службы. По факту случившейся аварии проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Напомним: петицию с требованием наказать виновницу смертельного ДТП в Апатитах подписало более 27 тысяч человек. Женщина, севшая за руль пьяной, погубила молодого парня.

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