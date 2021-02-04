В 2020 году население Мурманской области сократилось на 8,2 тысячи человек

Более подробное исследование будет представлено позже. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскстате опубликовали предварительные итоги исследования, как изменилась жизнь региона в 2020 году.

За непростые 12 месяцев численность населения Заполярья сократилась на 8,2 тысячи человек или на 1,1%. Как и раньше, основная причина, почему северян становится все меньше, не смертность, а миграция.

- По предварительным данным, в Мурманской области на 1 января 2021 года проживало 733,2 тысячи человек, в том числе в городской местности – 675,5, сельской – 57,7 тысячи человек, - уточнили в Мурманскстате.

Более подробное исследование будет представлено позже.

Численность населения Мурманской области на начало 2021 года составила 733,2 тысячи человек.

Напомним, что за 2018 из региона уехали 5,5 тысячи человек, в 2019-м - 6652.

Сокращение оттока населения - один из ключевых пунктов стратегического плана "На Севере - жить.2030".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителю Кандалакши удалось отсудить у управляющей компании больше 200 тысяч рублей. Северянин пошел в суд после того, как его квартиру залило горячей водой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru