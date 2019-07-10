Андрей Чибис: "В маленькие населенные пункты Мурманской области крабом и природой будут привлекать туристов"

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-10T16:50:42+03:00

Врио губернатора рассказал, как будет бороться с оттоком населения из глубинки

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10 июля состоялась большая пресс-конференция врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, на которой прозвучало почти 30 вопросов от журналистов.

В частности, "Комсомолка" просила у главы региона, как будут бороться с оттоком населения из небольших населенных пунктов. Ведь с 1991 года Заполярье лишь теряет жителей, а многие села уже стали призраками - их упразднили, ведь они лишились всех жителей.

- Конечно, есть планы по развитию не только больших городов, но и небольших населенных пунктов. Каждое из них самобытно, это уникальная - не устаю это повторять - природа. Маленькие села и деревни надо использовать, в первую очередь, для туризма, промыслов, сохранения и развития традиций. Например, рыболовство для саами. Я вынужден был биться за пересмотр квот, - пояснил Андрей Чибис.

С его слов, туристы могут толпами поехать в села и деревни на побережье Кольского полуострова, если будет разрешен любительский вылов краба.

- Правда, туристы должны оставлять после себя деньги, а не мусор, - уточнил глава региона.

Для этого сейчас составляется план, как развить инфраструктуру маленьких населенных пунктов. А также идет разговор с туроператорами, которые бы создали качественные программы для туристов.

Большой материал с пресс-конференции Андрея Чибиса читайте на сайте "КП" 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU