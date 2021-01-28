Жителю Кандалакши удалось отсудить у управляющей компании больше 200 тысяч рублей

Убытки от "наводнения" были существенные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В сентябре 2019 года квартиру жителя Кандалакши залило горячей водой по вине управляющей компании. Убытки от "наводнения" были существенные, поэтому северянин отправился в суд.

Известно, что вода полилась в дом из-за сломанного спускника на системе горячего водоснабжения на чердаке. А ответственность за содержание подобных элементов несет управляющая компания.

Стоимость ремонта квартиры составила 213 тысяч рублей. В феврале 2020 года мужчина обратился в "управляшку", требуя добровольно возместить материальный ущерб, но его просьба так и осталась без ответа.

- В ходе судебного разбирательства была проведена судебная строительно-техническая экспертиза, по результатам которой размер ущерба, причиненный залитием, составил 186 тысяч рублей. Представитель управляющей компании согласился с размером материального ущерба, а в компенсации морального вреда и штрафа просил отказать, полагая их чрезмерно завышенными, - сообщили в пресс-службе Кандалакшского районного суда Мурманской области.

Суд, исследовав материалы дела, взыскал с управляющей компании в пользу кандалакшанина 186 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда - 7 тысяч рублей и штраф - 20 тысяч рублей.

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