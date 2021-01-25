Житель Мурманска заявил в полицию об изнасиловании ребенка, когда узнал, что жена пошла к любовникам

Около 15.00 24 января в полицию поступило сообщение, что у дома №7 на улице Беринга в Мурманске двое мужчин насилуют девочку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Правоохранительным органам иногда поступает много странных вызовов, каждый из которых надо проверить. И на деле часто оказывается, что ситуация иная, чем было заявлено.

Около 15.00 24 января в полицию поступило сообщение, что у дома №7 на улице Беринга в Мурманске двое мужчин насилуют девочку.

- На деле оказалось, что 48-летняя жительница города пошла к трем знакомым, чтобы вступить с ними в половую связь. Это не понравилось ее мужу, который обратился в полицию. Оснований для возбуждения уголовного дела нет, так как все было по обоюдному согласию, - сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

Напомним: жительница Санкт-Петербурга рассказала, как к ее 15-летней дочери в поездке приставал мужчина. Девушку спасли сотрудники поездной бригады. А в Кировске задержали 18-летнего молодого человека, который совращал 8-летнего мальчика. Парень заманил ребенка к себе в квартиру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 21 января 2021 года: главный санитарный врач региона оценила ситуацию с ковидом. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 21 января 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru