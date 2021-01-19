В опасной ситуации оказалась 15-летняя девушка, которая без родителей поехала на поезде из Санкт-Петербурга в Мурманск. Ее мама специально купила билет в купе, надеясь, что так дочери будет безопаснее. И ошиблась.В купе также ехал 67-летний мужчина.- С виду доброжелательный и приятный мужчина. Я заправила постель дочери, познакомилась с ним, он был абсолютно трезвый. Этот мужчина сказал, что будет еще пассажирка, и я без каких-либо мыслей спокойно уехала домой, отправив ребенка поездом, - написала в группе \\"Подслушано в Мурманске №1 | ПВМ\\" Елизавета Брежнева.Примерно через час женщине написала испуганная дочь, что попутчик ведет себя не по-джентльменски. Оказалось, что вторая пассажирка ушла почти сразу, как состав тронулся, и девочка осталась наедине с мужчиной. Тот сразу стал налегать на водку и пиво и быстро дошел до определенной кондиции.- Предлагал деньги моей дочери за интим, задавал грязные вопросы, хотя был осведомлен, что ей 15 лет! В итоге была вызвана полиция, сопровождение и многое другое было сделано для безопасности моего ребенка со стороны проводницы и начальницы поезда, правоохранительных органов всех станций и городов. Я не хочу рассказывать всю историю в подробностях. За эти сутки я потратила миллион километров нервов, думаю те, у кого есть дети, меня поймут, - продолжает Елизавета.В \\"ВКонтакте\\" петербурженка написала для того, чтобы с ней связались родные мужчины. Она хочет понять, почему произошла эта ситуация, и дать семье попутчика шанс раскаяться, иначе Елизавета намерена пойти в суд. Со слов женщины, сейчас этой историей занимаются следователи из Карелии.\\"КП\\"-Мурманск\\" обратилась за комментариями по данной ситуации в правоохранительные органы, но там ее пока не стали комментировать. Напомним: в сентябре прошлого года в соцсетях пассажира автобуса Кандалакша - Полярные Зори назвали педофилом только за то, что он сел рядом с мальчиками.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ соцсетях жалуются на чаты, где можно узнать местоположение сотрудников ДПС в Мурманске. \\"Комсомолка\\" узнала, как к этому относятся сотрудники ГИБДД (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru