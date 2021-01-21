Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 21 января 2021 года: главный санитарный врач региона оценила ситуацию с ковидом

Ситуацию с ковидом обсудил оперштаб. Фото: правительство МО

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 20 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 40959 заболевшихCOVID-19, 3663 человека выздоровели и 758 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 20326 человек, 113 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2369 заразившихся (+1).

На остальной территории Мурманской области подтверждено 38590 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 238 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+25, всего 3905), Кандалакшском районе (+28, всего 2704), Мончегорске (+15, всего 2649), Печенгском районе (+7, всего 2121), Оленегорске (+11, всего 1979), Кольском районе (+8, всего 1437), Ковдорском районе (+6, всего 692), Терском районе (+1, всего 232), Ловозерском районе (+3, всего 590), Кировске (+10, всего 589), Апатитах (+10, всего 1230).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 20326 случаев

Североморск - 3905 случаев

Кандалакшский район – 2704 случая

Мончегорск – 2649 случаев

Белокаменка - 2369 случаев

Печенгский район - 2121 случай

Оленегорск – 1979 случаев

Кольский район - 1437 случаев

Апатиты – 1230 случаев

Ковдорский район - 692 случая

Кировск – 589 случаев

Ловозерский район - 590 случаев

Терский район – 232 случая

ЗАТО Видяево - 100 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 20326

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 232

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2704

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1230 и 589 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1437 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Анализ ситуации

- Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в Мончегорске и Оленегорске – там роста нет. Стабильной остается ситуация в Североморске. Основная заболеваемость по-прежнему в Мурманске. Текущая неделя покажет, как повлияли на уровень заболеваемости новогодние праздники. Эпидемиологический срок в 14 дней с окончания каникул истекает в это воскресенье 24 января, - отметила главный санитарный врач Мурманской области Лена Лукичева на заседании оперштаба.

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