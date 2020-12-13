Новый год 2021 в Мурманской области: можно ли приехать туристам из других регионов, что открыто, нужны ли пропуска

Дед Мороз в Мурманскую область пройдет, а вот туристы из других регионов - не все. Фото: Олег УКЛАДОВ

До новогодних праздников осталось чуть меньше трех недель, самое время планировать, как будем их встречать. Предпочтение в этом году отдается внутреннему туризму, ведь во время второй волны много страны вновь закрылись и ввели локдаун. Мурманская область – один из лучших регионов в России для зимнего туризма. Но смогут ли россияне погостить в Заполярье?

С 15 декабря бронирование отелей, гостиниц, хостелов и новогодних туров приостанавливается для приезжих и доступно только тем, у кого есть прописка в Заполярье.

- Мы понимаем, что после ужесточения и запрета на массовые и развлекательные мероприятия в соседних субъектах, нам стоит ждать наплыва туристов. Мы должны защитить своих жителей и наших врачей, которые перегружены, - прокомментировал такое решение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Если жители других регионов успели забронировать отель или тур до 15 декабря, то они могут приехать, но только с двумя справками: первая – об отрицательном тесте на коронавирус, вторая – об отсутствии контактов с зараженным коронавирусом. Эти бумаги будут нужны не во всех муниципалитетах , а только там, где непростая эпидобстановка или которые очень любимы туристами: в Кировске и Апатитах, Полярных Зорях, Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах.

- Для того, чтобы быть легальным гостем региона, необходимо получить заключение врача об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 14 календарных дней и документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Оба документа имеют срок действия – три дня до отъезда, - сообщили в оперативном штабе при правительстве региона.

Как уточнила вице-губернатор Оксана Демченко, такие документы должны требовать даже северяне, которые сдают квартиры для туристов. В противном случае не избежать штрафа. Для физических лиц он доходит до 30 тысяч рублей (для должностных до 100 тысяч, а для юрлиц – до 300 тысяч рублей). При повторных нарушениях может быть возбуждено уголовное дело.

Вышеперечисленные правила будут действовать для туристов из других регионов с 25 декабря по 15 января.

Напомним: с 28 декабря из Москвы в Мурманск хотели запустить «Горнолыжный экспресс», который бы возил любителей активного отдыха в Хибины (горнолыжные склоны открыты, но только для жителей Мурманской области). Но с учетом всех ограничений его отменили. Впрочем, до Апатитов будут ходить другие пассажирские поезда и летать самолеты. Но пускать в агломерацию будут тоже только по прописке. Правила проезда – читайте здесь.

Апатиты и Кировск закрыты для туристов из других регионов. Фото: Андрей АБРАМОВ

В другие города можно будет свободно проехать. Если, например, вы едете к родственникам, то справки от отрицательном тесте и отсутствии контактов с зараженным не нужны.

- Кто едет в гости – надо быть ответственным к своему здоровью и здоровью близких. Если у тебя недомогание, лучше не ехать, - отметил Андрей Чибис.

А вот если хочется отдохнуть в гостинице, загородном домике или хостеле – справка нужна.

- Мы будем наблюдать за эпидемиологической обстановкой в Мурманской области. Если она не ухудшится, то после 15 января мы разрешим въезд жителям из других регионов. А пока надо дать возможность северянам провести каникулы на свежем воздухе, а не в квартирах, и снизить риск заражения коронавирусом, к сожалению, в других регионах, в том числе у соседей, мы наблюдаем ухудшение эпидобстановки, - отметил губернатор.

Напомним: в Мурманской области не стали запрещать работу ресторанов на новогодние праздники.

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