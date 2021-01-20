«Антител не было, а потом появились»: рассказы участников исследования на иммунитет к коронавирусу в Мурманской области

«Комсомолка» поговорила с участниками исследования на иммунитет, чтобы узнать, как оно проходило. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

«Перед тем, как сделать прививку от коронавируса, можно сделать тест на антитела», - говорится в некоторых рекомендациях по прививочной кампании против COVID-19. Совет дельный, ведь если у тебя уже есть защита от вредной болезни, то с уколом «Спутника V» можно повременить.

За тест на антитела надо заплатить (читайте «Конкретно»), а вот некоторым северянам повезло: они стали участниками исследования на популяционный иммунитет. Началось оно в августе – каждый желающий через специальную форму в сети подать заявку, а уже из числа претендентов выбирали волонтеров. Кто-то подошел по возрасту (важно было выбрать и молодых, и в летах), для других решающим параметром стал ответ, выезжал ли ты заграницу, контактировал ли с зараженным, и даже сколько живешь в Заполярье.

«Комсомолка» поговорила с участниками исследования на иммунитет, чтобы узнать, как оно проходило.

Мурманчанка Анастасия Латышева (имена изменены по желанию наших собеседников) узнала о готовящемся исследовании от коллеги по работе и ради интереса подала заявку. А через несколько дней получила приглашение на сдачу крови, в котором были указаны все пункты, где берут анализы, а также можно было выбрать удобное время.

- На первом этапе, который был в августе, исследования выяснилось, что у меня есть антитела в размере 1,8. Результат мне пришел уже через 10 дней после анализа. Во второй раз – в октябре - времени прошло больше – почти две недели. И уже антител не было. Третий этап проходил в декабре, и антител снова не было, - рассказывает Анастасия.

При этом с момента, когда началась пандемия, мурманчанка не болела даже простудой, да и среди ее близких никто не подхватил коронавирус.

Коллега Анастасии, которая уговорила ее стать волонтером, Оксана Григорьева, тоже не болела вот уже несколько месяцев. Но и ее результаты теста интересны.

- На первом этапе антитела у меня не обнаружили, а вот на втором уже они появились. Третье исследование показало, что антител снова нет, - рассказывает «КП» Оксана.

Что же то за игра «есть - нет»? Вероятнее всего, мурманчанки перенесли коронавирус, но бессимптомно. Оксана, например, перед вторым этапом исследования, которые выявил у нее антитела, контактировала с тремя знакомыми, которые на момент общения болели коронавирусом.

Предварительные результаты исследования на популяционный иммунитет к коронавирусу уже подведены. Он составляет 31,8%, а чтобы остановить пандемию, надо как минимум в два раза больше. Чтобы стена защиты выросла, в Мурманской области началась массовая вакцинация против COVID-19.

КОНКРЕТНО

Тест на антитела – это забор крови из вены. Сдать его могут все желающие, главное, чтобы не было симптомов ОРВИ (температура тела выше 37С, кашель, одышка, мышечная боль, слабость и ощущение заложенности в грудной клетке); не было контактов с людьми на карантине и больными коронавирусом; не было поездок заграницу последние 14 дней.

Стоит тест в клиниках Мурманска примерно одинаково – 950-1500 рублей. В некоторых надо будет еще дополнительно заплатить примерно 250-300 рублей за сам забор крови.

Перед анализом рекомендуется не есть часа три.

- Антитела к вирусу (иммуноглобулин G) могут быть выработаны в организме только спустя 21-28 день после контакта с вирусом, поэтому сдавать анализ ранее 3-4 недель после выздоровления не имеет смысла! – сообщают специалисты.

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